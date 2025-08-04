В результате инцидента, произошедшего в Сумской области, один из военнослужащих Вооружённых сил Украины погиб при попытке создать постановочное видео, как сообщили в российских силовых ведомствах.

Представители силовых структур заявили, что военнослужащий Вооружённых сил Украины был убит во время съёмок постановочного видео, в котором украинские военные якобы занимают позиции российских войск в Сумской области. Об этом информирует ТАСС.

По информации, полученной от источника, видео было снято военнослужащими 144 и 73 центров Сил специальных операций Вооружённых сил Украины. В видеоматериале были запечатлены только сцены катания на багги и стрельбы по деревьям, при этом результаты атаки не демонстрировались.

В официальных источниках сообщалось о победе и о нескольких погибших российских военнослужащих. Однако, по мнению экспертов, эта информация может быть недостоверной.

В ходе боевых действий погиб 21-летний младший сержант Вооружённых сил Украины Василий Фетько, известный под позывным «Вуйко».

Источник в агентстве также предположил, что это не единственный случай потерь среди украинских спецназовцев в этой ситуации.