Бог в помощь не каждому: митрополит Марк предостерег верующих от опасных молитв и запретных просьб

Глава Рязанской митрополии владыка Марк в рамках одного из ответов на вопросы верующих затронул тему молитвы, рассказав, какие просьбы считаются неуместными и допустимо ли обращаться к Богу без заученных текстов. Его разъяснения приводит 62ИНФО .

Митрополита спросили, о чем нельзя просить Бога, а также допустимо ли использовать в молитве свои слова и выражения. Владыка Марк в ответ напомнил, что молитва по определению должна нести добро. В ней уместна благодарность, просьбы о духовном благе — спасении души, о мире и благополучии ближних, и лишь затем — о земных нуждах. Это создает внутренний ориентир для верующего, помогая расставить приоритеты в общении с Богом.

«В молитве мы обычно благодарим Бога за то, что мы имеем; просим Бога о чем-то — о благе всего мира, о благе наших ближних, о нашем благе. Конечно, прежде всего о благах небесных, о спасении души — и только потом о наших насущных земных потребностях», — ответил митрополит.

Отдельно митрополит Марк коснулся формата молитвы. Он подтвердил, что обращаться к Богу можно и своими словами, а не только каноническими текстами. Однако ключевым условием остается содержание просьбы.

При этом Церковь категорически не может благословить молитвы, в которых человек просит помощи для совершения греха — будь то воровство, обман или причинение зла другому. Как отметил владыка, желание зла ближнему несовместимо с самой сутью молитвенного обращения, которое должно нести только светлое и доброе.

Таким образом, молитва — диалог, требующий внутренней чистоты и ответственности. Простые и ясные ориентиры, данные иерархом, помогают верующим избегать распространенных ошибок и глубже осмысливать личную духовную практику.

