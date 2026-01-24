Святая Татьяна накажет: почему 25 января категорически нельзя ругаться

Святая Татиана жила в III веке в Риме. Будучи дочерью знатного христианина, она отказалась от замужества, посвятив жизнь служению церкви и помощи нуждающимся. После ареста за исповедание христианства она подверглась пыткам, но, согласно житию, осталась невредимой, после чего была казнена. К ней обращаются как покровительнице образования, студенты молятся перед экзаменами.

С днем ее памяти связан ряд народных традиций и бытовых запретов. Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи, особенно незнакомым людям, чтобы не лишиться удачи. Под запретом находятся ссоры, сквернословие и бытовые работы — уборка, стирка и вынос мусора. Последнее суеверие особенно распространено среди студентов, верящих, что так можно «вынести» свои знания. Рекомендуется посетить храм, совершить доброе дело и испечь традиционный круглый каравай, который делится с близкими.

