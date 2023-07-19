«Богатый урожай собрал»: пенсионер нашел беспилотник во время прогулки

Пожилой мужчина нашел беспилотник во время прогулки по лесу в 17-м микрорайоне Зеленограда, сообщает Mash.

Пенсионер прогуливался по зеленой части района, когда обнаружил перед собой на земле беспилотник самолетного типа. Он представляет собой серую полутораметровую конструкцию с четырьмя винтами и размахом крыльев в два метра.

Пожилой местный житель не растерялся и сразу же вызвал экстренные службы. Сообщается, что прибывшие на место правоохранители работали совместно с саперами.

«Сходил по грибы, а нашел беспилотник»; «А дедуля не промах, богатый урожай собрал»; «Как хорошо, что опытный человек этот беспилотник нашел. А то молодежь начала бы с ним веселиться и подорвалась бы», — прокомментировали инцидент россияне.

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