«Богатый урожай собрал»: пенсионер нашел беспилотник во время прогулки
Россияне похвалили пожилого жителя Зеленограда, который вместо грибов нашел беспилотник
Фото: [Министерство обороны Великобритании]
Пожилой мужчина нашел беспилотник во время прогулки по лесу в 17-м микрорайоне Зеленограда, сообщает Mash.
Пенсионер прогуливался по зеленой части района, когда обнаружил перед собой на земле беспилотник самолетного типа. Он представляет собой серую полутораметровую конструкцию с четырьмя винтами и размахом крыльев в два метра.
Пожилой местный житель не растерялся и сразу же вызвал экстренные службы. Сообщается, что прибывшие на место правоохранители работали совместно с саперами.
«Сходил по грибы, а нашел беспилотник»; «А дедуля не промах, богатый урожай собрал»; «Как хорошо, что опытный человек этот беспилотник нашел. А то молодежь начала бы с ним веселиться и подорвалась бы», — прокомментировали инцидент россияне.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашелся депутат, который месяц не выходил ни с кем на связь.