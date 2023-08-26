Богомаз: российская ПВО сбила БПЛА самолетного типа в Брянской области

Как проинформировал губернатор региона Александр Богомаз в своем аккаунте в соцсетях, украинские боевики предприняли очередную попытку атаковать российскую приграничную территорию с помощью БПЛА.

Украинский дрон был обнаружен российскими силами ПВО в считанные минуты и ликвидирован в воздухе, ни причинив ущерба на земле. Пострадавших и разрушений нет, добавил Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших нет», – написал глава Брянской области.

Он добавил, в настоящее время на месте падения дрона работают оперативные службы.

Ранее глава Истры в Московской области Татьяна Витушева призвала граждан не публиковать кадры работы систем ПВО.