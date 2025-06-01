Богомаз сообщил о семи погибших в катастрофе с поездом под Брянском

В результате крушения поезда в Брянской области количество погибших увеличилось до семи. Об этом проинформировал в своем аккаунте в социальных сетях губернатор региона Александр Богомаз.

Что до пострадавших в ходе произошедшей трагедии, то их число увеличилось до 30 человек, уточнил Богомаз.

В Брянской области продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения моста, сообщил глава региона.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

В результате происшествия погибли четыре человека: двое пассажиров и все члены локомотивной бригады поезда. Это машинист и его помощник. Более сорока человек получили различные травмы. Четверо из них находятся в критическом состоянии, в том числе полугодовалый ребёнок. Всего в поезде было 379 пассажиров, среди которых дети.