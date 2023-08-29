Как пишет сайт aif.ru , к счастью, информация о том, что ребенок погиб из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует реальной действительности.

Напомним, что ранее сообщалось о смерти ребенка из-за обстрела со стороны украинских войск. Александр Богомаз, занимая должность губернатора Брянской области, сделал заявление касательно этих сведений. По его словам, они не являются достоверными.

Однако, согласно уточненной информации на данный момент, погибли два других человека из числа мирных жителей: женщина 1994-го года рождения, а также молодой человек 2003-го. Другой же мужчина отделался легкими ранениями. Сейчас ему оказана вся необходимая медпомощь. Как написал Богомаз на странице в соцсетях, на месте продолжается работа экстренных, а также оперативных служб.

Как известно, поселок под названием Климово, что находится в Брянской области, подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Если говорить о повреждениях местной инфраструктуры, то среди пострадавших из-за атаки построек оказались административные здания, а также школа и несколько жилых домов.