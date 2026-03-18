«Богу — душа, фитнесу — тело». Священник объяснил, как совмещать пост и спорт

Основные ограничения во время поста касаются образа жизни и рациона питания, но не физической активности.

Об этом рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев в беседе с информационным порталом РИАМО.

«Что касается физических нагрузок, то здесь никаких ограничений нет. Пост — это в первую очередь про самоограничение, а не про отказ от активности. Человеку не запрещается двигаться, заниматься спортом, поддерживать физическую форму», — подчеркнул священнослужитель.

Он также отметил, что при желании постящиеся могут совмещать ограничения в еде с принципами здорового питания, хотя это требует большей дисциплины и вовлеченности. По словам отца Дмитрия, разрешенная в пост пища зачастую требует более тщательного приготовления или оказывается дороже привычных продуктов, поэтому соблюдение ограничений напрямую зависит от осознанного настроя человека придерживаться выбранного режима.

Ранее общественник Иванов раскритиковал начало продаж куличей задолго до Пасхи.