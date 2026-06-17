Не берите это на пикник! Врач назвала 3 продукта, которые убивают быстрее шашлыка

Сезон пикников в разгаре, но радость от выезда на природу может обернуться больничной койкой. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух составила антирейтинг продуктов, которые чаще всего отправляют россиян в реанимацию. Майонезные салаты, яйца и недожаренный шашлык — лидеры по числу отравлений. При температуре выше +30°C еда становится опасной уже через час. Об этом сообщает REGIONS .

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что массовые отравления на пикниках связаны не с конкретным продуктом, а с нарушениями хранения. Салаты с майонезной заправкой — номер один в списке риска. Майонез сам по себе не опасен, но в сочетании с яйцами, мясом или морепродуктами он создает идеальную среду для бактерий.

При температуре выше +25°C количество микробов удваивается каждые 20 минут. Яйца — второй убийца. Недостаточная термообработка или хранение в тепле грозят сальмонеллезом. Шашлык кажется безопасным из-за огня, но риски возникают до жарки: если мясо полежало на солнце или перевозилось без термосумки, бактерии размножаются еще до того, как попадут на угли. Недожаренная свинина и курица — прямой путь к отравлению.

Существует понятие «опасной температурной зоны» — от +5 до +60°C. Если на улице выше +30°C, скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше одного часа. Симптомы отравления — тошнота, рвота, диарея, слабость. Тревожные сигналы: непрекращающаяся рвота, температура выше 38,5°C, кровь в стуле, судороги. В таких случаях — срочно вызывать скорую. Особенно уязвимы дети, пожилые и беременные.

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