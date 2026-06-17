Без паники! Садовод Рассадина раскрыла 3 способа спасти растения от хлороза за неделю

Желтые листья с зелеными прожилками — не приговор, а SOS-сигнал. Опытный садовод Екатерина Рассадина объяснила, что хлороз — это нарушение выработки хлорофилла, которое лечится без химии. Главное — вовремя понять причину: нехватка железа, магния или калия, неправильный полив или закисленная почва. И тогда зелень вернется за считаные дни. Об этом сообщает REGIONS .

Хлороз — бич многих садоводов. Листья желтеют, но прожилки остаются зелеными. Это не болезнь, а симптом. Садовод Екатерина Рассадина перечислила основные причины: дефицит железа, магния, азота или калия; грибковые и вирусные инфекции; а также ошибки в уходе — слишком частый полив или недостаток света. Чтобы спасти растения, нужно действовать по ситуации.

Если желтеют молодые листья — скорее всего, не хватает железа. В этом случае поможет хелат железа (10 г на 10 л воды) для полива или опрыскивания. Если желтеют старые листья — дефицит магния или калия. Сульфат магния (10-15 г на 10 л) и монофосфат калия (15 г на 10 л) быстро восполнят потери. Важно проверить кислотность почвы — слишком щелочная среда блокирует усвоение элементов. Подкислить можно лимонной кислотой (10-15 г на 10 л воды) или верховым торфом. Обработку растворами микроэлементов лучше проводить вечером, чтобы избежать ожогов.

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