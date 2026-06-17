Стиралка-болото, плесень и мусор: профессор назвал режим стирки, который превращает белье в угрозу

Стиральная машина гарантирует визуальную чистоту белья, но далеко не всегда — его гигиеническую безопасность. При неправильной эксплуатации бытовая техника превращается в источник аллергенов и опасных бактерий. Профессор Сергей Гильденскиольд рассказал REGIONS , почему в барабане появляется черная плесень, как кишечная палочка попадает на «чистую» одежду и какие 10 правил помогут защитить здоровье семьи.

Почему в барабане появляется черная плесень

Запах сырости, болота и черные пятна на резиновом уплотнителе люка — знакомая многим проблема. Плесень представляет собой колонии грибков, споры которых легко проникают в организм человека, провоцируя развитие тяжелых заболеваний дыхательных путей и хронических аллергических состояний.

Как объяснил Сергей Гильденскиольд, главный триггер размножения грибка — популярный режим короткой стирки при невысокой температуре. При нагреве воды до 60 градусов споры плесени чувствуют себя вольготно и не погибают. Ситуацию усугубляет привычка наглухо закрывать дверцу сразу после стирки или оставлять влажное белье в барабане даже на час.

Благодатную почву для грибка создают и другие факторы: отсутствие регулярной очистки бака от накипи, а также избыток кондиционера для белья. Ополаскиватель покрывает внутренние детали машины рыхлой влажной пленкой, которая является идеальной питательной средой для плесени.

«Главный триггер размножения грибка — популярный режим короткой стирки при невысокой температуре. При нагреве воды до 60 °C споры плесени чувствуют себя вольготно и не погибают. Ситуацию усугубляет привычка наглухо закрывать дверцу сразу после стирки или оставлять влажное белье в барабане даже на час», — объясняет Сергей Гильденскиольд.

Кишечная палочка и стафилококк на «чистой» одежде

Помимо грибкового загрязнения, любители экономных низкотемпературных режимов рискуют столкнуться с бактериальной угрозой. При стирке одежды больного члена семьи часть микробов не погибает, а оседает на внутренних поверхностях техники.

При запуске следующей партии белья в прохладной воде образуется опасный коктейль из мыльной пены, смываемой грязи и размножившихся микроорганизмов. Результаты лабораторных посевов выстиранной таким образом одежды регулярно выявляют следы стафилококковых бактерий (вызывающих пневмонию и инфекции мочевыводящих путей), а также опасные штаммы кишечной палочки (Escherichia coli).

10 правил безопасности при использовании стиральной машины

Чтобы защитить здоровье семьи и продлить срок службы техники, профессор рекомендует соблюдать простые меры профилактики.

1. Горячая вода. Стирать вещи при высокой температуре (выше 60 градусов), если это позволяют ярлыки на тканях, и не экономить на качественных моющих средствах.

2. Изоляция вещей. Вещи заболевших членов семьи стирать отдельно от остального белья. Детскую одежду также никогда не смешивать с вещами взрослых.

3. Запрет на питомцев. Категорически запрещено стирать текстиль членов семьи вместе с собачьими подстилками или комбинезонами для выгула домашних животных.

4. Своевременная загрузка и выгрузка. Закладывать белье в барабан непосредственно перед пуском программы и вынимать его сразу после финального отжима — не оставлять мокрую одежду внутри даже на полчаса.

5. Предварительная очистка. Удалять куски сухой грязи, песка и шерсти с одежды перед стиркой, чтобы они не оседали на стенках шлангов и бака.

6. Контроль дозировки. Не превышать норму кондиционеров и ополаскивателей, указанную в инструкции.

7. Проветривание и сушка. После каждого цикла насухо протирать барабан и резиновый манжет-уплотнитель, промывать лоток для порошка. Дверцу машины всегда держать слегка приоткрытой.

8. Профилактический прогон. Ежемесячно запускать пустую машину на максимальном температурном режиме, используя стиральный порошок с отбеливателем в составе.

9. Защита от накипи и грибка. Раз в три месяца проводить глубокую очистку: залить в бак бутылку бытового 6-9% уксуса (или засыпать лимонную кислоту) и включить самую горячую программу. Это удалит известковый налет и выжжет споры грибков.

10. Чистка фильтров. Регулярно проводить механическую очистку сливного фильтра и шлангов, где чаще всего скапливаются бактериальные отложения.

о данным исследований, проведенных в ряде европейских стран, около 30% стиральных машин содержат колонии плесневых грибков в труднодоступных местах — под резиновым уплотнителем, в сливном шланге и в лотке для моющих средств. При этом большинство пользователей даже не подозревают о существовании проблемы, пока не появляется характерный запах или черные пятна.

Интересно, что производители стиральных машин все чаще внедряют специальные режимы самоочистки, которые рекомендуют запускать раз в месяц. Однако, как показал опрос, лишь 15% владельцев техники регулярно используют эту функцию. Остальные либо не знают о ее существовании, либо считают, что это лишняя трата времени и электроэнергии.

Кстати, профессор Гильденскиольд в своем исследовании также отметил, что современные стиральные машины с функцией пара значительно снижают риск размножения бактерий, так как обработка паром при высокой температуре уничтожает большинство микроорганизмов. Однако такие модели стоят дороже, и многие потребители по-прежнему выбирают бюджетные варианты, где единственный способ борьбы с грибком и бактериями — правильная эксплуатация и регулярная очистка. Еще один любопытный факт: плесень в стиральной машине может стать причиной аллергии даже у тех, кто никогда не страдал от подобных реакций — споры грибков являются мощным сенсибилизатором и со временем могут спровоцировать развитие астмы.