Богомолы, улитки и пауки-осы: какую «нечисть» принесла жара в Подмосковье

Аномальная жара привела к появлению в подмосковных лесах нетипичных для региона видов беспозвоночных, однако реальную опасность для грибников представляют не они, а крупные копытные. Эксперты Минэкологии и комитета лесного хозяйства рассказали REGIONS , какие новые обитатели заселили область из-за потепления и как правильно вести себя при неожиданной встрече с лосем или кабаном, чтобы прогулка не закончилась трагедией.

Высокие летние температуры привели к увеличению численности богомолов, пауков-ос и виноградных улиток. В Минэкологии отмечают, что эти виды уже стали частью местной экосистемы и серьезной опасности для человека не представляют. Даже укусы крупных пауков обычно вызывают лишь местное раздражение, хотя аллергикам стоит быть осторожнее. Массового нашествия насекомых специалисты не прогнозируют.

Гораздо большую угрозу в лесу представляют лоси и кабаны. При встрече с ними нельзя бежать или провоцировать животных. Специалисты советуют медленно отступать, избегать прямого зрительного контакта и не приближаться, особенно к самкам с детенышами. Кормить и фотографировать диких зверей также не рекомендуется.

Спасатели напоминают основные правила безопасности: не ходить в лес в одиночку, носить яркую одежду, брать с собой заряженный телефон и сообщать о выходе животных к людям по номеру 112.

Любителей тихой охоты ждут хорошие новости: хотя летних грибов в лесах пока немного, в полях активно растут шампиньоны и майские рядовки, поэтому за богатым урожаем лучше отправляться на открытые участки.