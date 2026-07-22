Терпеть нельзя: ждать, когда мигрень пройдет сама — ошибка

Миллионы людей, страдающих от мигрени, совершают одну и ту же роковую ошибку — они терпят боль, надеясь, что она пройдет сама, а когда приступ разгоняется до предела, таблетки уже не помогают, предупредила врач-невролог Наталья Кадымова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист объяснила: мигрень надо купировать на старте, как только появились первые признаки — еще до того, как боль полностью развернулась. Многие пациенты сомневаются, пить таблетку или нет, боятся лишний раз принять лекарство, но именно эти минуты решают все. Если упустить момент, справиться с приступом становится в разы сложнее. Кадымова подчеркнула, что принимать обезболивающее нужно не тогда, когда голова уже раскалывается, а когда только начинается характерная пульсация или светобоязнь.

Вторая распространенная ошибка — слишком маленькая дозировка. Люди боятся «химии» и пьют половину таблетки, но этого недостаточно, чтобы полностью снять боль. В результате приступ возвращается и приходится повторять прием, что в итоге дает ту же общую дозу, но с задержкой и большим дискомфортом.

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