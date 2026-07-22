Более 90 пострадавших: в Перми судят шеф-повара за некачественные банкетные услуги
РИА Новости: в Перми судят шеф-повара за некачественные банкетные услуги
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по делу о массовом заражении сальмонеллезом в заведении общепита. Шеф-повара обвиняют в нарушении санитарных норм при обслуживании выпускных вечеров, в результате чего пострадали более 90 человек, пишет РИА Новости.
Детали уголовного дела и причины отравления
Следствие завершило расследование массового отравления, произошедшего летом 2025 года:
- Суть инцидента: В июне 2025 года после проведения выпускных вечеров в банкетном зале на улице Монастырской и на выездной площадке в Пермском районе свыше 90 участников мероприятий заразились сальмонеллезом.
- Причины заражения: По данным надзорного ведомства, к вспышке острой кишечной инфекции привели грубые нарушения технологии приготовления блюд и санитарно-эпидемиологических норм.
- Судебное разбирательство: Уголовное дело, возбужденное СУ СК по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передано для рассмотрения по существу в Мотовилихинский районный суд Перми.