Более 90 пострадавших: в Перми судят шеф-повара за некачественные банкетные услуги

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по делу о массовом заражении сальмонеллезом в заведении общепита. Шеф-повара обвиняют в нарушении санитарных норм при обслуживании выпускных вечеров, в результате чего пострадали более 90 человек, пишет РИА Новости.