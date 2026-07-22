Времени в обрез: что нужно успеть сделать до 2027 года всем, кто ухаживает за близкими

Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин пояснил, что для периодов ухода, имевших место до 2027 года, предусмотрен переходный период. У граждан есть время до конца следующего года, чтобы включить их в страховой стаж по текущим, более простым правилам. Об этом пишет REGIONS.