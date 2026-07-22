Времени в обрез: что нужно успеть сделать до 2027 года всем, кто ухаживает за близкими
REGIONS: СФР разъяснил сроки оформления стажа за уход за пожилыми и инвалидами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин пояснил, что для периодов ухода, имевших место до 2027 года, предусмотрен переходный период. У граждан есть время до конца следующего года, чтобы включить их в страховой стаж по текущим, более простым правилам. Об этом пишет REGIONS.
Важные сроки и исключения
В Социальном фонде уточнили, как будет происходить переход на новый порядок оформления:
- Переходный период: Если вы осуществляли уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет в 2026 году или ранее, оформить эти периоды «задним числом» (по текущим правилам) можно до 31 декабря 2027 года.
- Срок действия старых правил: Действующий упрощенный порядок учета периодов ухода сохраняется до 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года вступает в силу новый регламент (предварительное заявление и ежегодное подтверждение).
- Последний шанс: С 2028 года оформить учет периодов ухода, имевших место до 2027 года, будет невозможно.
- Исключение: Новые жесткие правила подачи заявлений не коснутся тех, кто получает ежемесячную выплату по уходу за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы — для них порядок учета в стаж остается прежним.