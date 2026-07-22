Права остаются за подопечным: Соцфонд раскрыл условия расторжения договора ухода
Соцфонд: подопечные смогут отказаться от ухода в любой момент по новым правилам
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Право аннулировать оформленный уход останется за подопечным или его представителем. Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин разъяснил порядок расторжения ухода и обязанности граждан при изменении жизненных обстоятельств. Об этом пишет REGIONS.
Условия и порядок прекращения ухода
В Социальном фонде России подчеркнули, что процедура оформления ухода полностью подконтрольна подопечному, а ухаживающий обязан своевременно информировать ведомство о любых изменениях:
- Право на отказ: Пожилые люди старше 80 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды или их законные представители вправе прекратить уход в любое время, просто подав соответствующее заявление в СФР.
- Обязанности ухаживающего: Гражданин, осуществляющий уход, обязан незамедлительно уведомить Соцфонд в следующих случаях:
- Фактическое прекращение ухода;
- Смерть подопечного (либо признание его умершим / безвестно отсутствующим);
- Помещение подопечного в стационарное учреждение социальное обслуживания.
- Значение для пенсии: Своевременное информирование важно для корректного зачета периодов ухода в страховой стаж и начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).