Права остаются за подопечным: Соцфонд раскрыл условия расторжения договора ухода

Право аннулировать оформленный уход останется за подопечным или его представителем. Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин разъяснил порядок расторжения ухода и обязанности граждан при изменении жизненных обстоятельств. Об этом пишет REGIONS.