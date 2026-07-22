По-новому с 2027 года: как не потерять пенсионный стаж при уходе за больным родственником
Соцфонд: с 2027 года разрешение на уход за близкими нужно подать до его начала
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
С 1 января 2027 года вступают в силу новые правила включения периодов ухода за пожилыми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами I группы в страховой стаж. Социальный фонд России потребует подавать заявление до начала ухода, а не после его завершения. Об этом пишет REGIONS.
Что изменится в правилах подсчета страхового стажа
Заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин разъяснил детали Постановления Правительства № 665 от 1 июня 2026 года:
- Заявление до начала ухода: Если сейчас подтвердить период ухода для пенсии можно «по факту» (после его окончания), то с 2027 года заявку придется подавать строго до начала осуществления ухода и подтверждать этот статус ежегодно.
- Письменное согласие: Обязательным станет письменное согласие подопечного (или его представителя). Ранее оно требовалось только при раздельном проживании, теперь — вне зависимости от места жительства.
- Порядок подачи: Документы будут рассматривать территориальные органы СФР по месту жительства человека, за которым ухаживают.
- Пенсионные баллы: Порядок и условия начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за годы ухода остаются прежними.