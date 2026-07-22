По-новому с 2027 года: как не потерять пенсионный стаж при уходе за больным родственником

С 1 января 2027 года вступают в силу новые правила включения периодов ухода за пожилыми старше 80 лет, детьми-инвалидами и инвалидами I группы в страховой стаж. Социальный фонд России потребует подавать заявление до начала ухода, а не после его завершения. Об этом пишет REGIONS.