«Хотим чувствовать себя по-настоящему дома»: Орнелла Мути и ее дочь решили получить российское гражданство

Орнелла Мути, легендарная итальянская актриса, известная по фильмам «Укрощение строптивого» и «Граф Монте-Кристо», и ее дочь Найке Ривелли официально подали заявление на получение российского гражданства. Об этом рассказала сама Ривелли в интервью РИА Новости. По словам девушки, они с матерью хотят «чувствовать себя по-настоящему дома» в России.

Ривелли объяснила, что у их семьи есть глубокие русские корни, и они не могут отречься от своего происхождения.

«Мы не можем отречься от своей семьи, от своих друзей, от тех людей, которых мы любим», — заявила она.

Дочь актрисы также отметила, что в Италии к России и ее культуре относятся с большой любовью, поэтому их частые поездки в РФ не вызывают критики на родине.

Кроме того, Ривелли сообщила о планах матери приобрести недвижимость в России. Орнелла рассматривает варианты в Москве или Санкт-Петербурге.

Актриса уже много лет приезжает в Россию с визитами, участвует в культурных мероприятиях, не раз заявляя о своей симпатии к стране. Ранее ее дочь ответила хейтерами на нападки из-за симпатии к России.