Боксеры СК «Ивантеевка» привезли из Беларуси полный комплект наград

Воспитанники спортшколы «Ивантеевка» приняли участие в соревнованиях по боксу в Беларуси, откуда вернулись с полным комплектом наград.

Открытый республиканский турнир по боксу на призы боксера Александра Банина состоялся среди юношей 2011-12 г.р. Спортсмены собрались в Могилеве. В период с 25 по 28 ноября более 160 юных боксеров из России и Беларуси показали уровень своего мастерства. В нынешнем году турнир прошел в 15-й раз. Боксеры из Ивантеевки успешно выступили на соревнованиях.

«Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным результатом и желаем дальнейших побед!» — отметили в Администрации Городского округа Пушкинский.

Так, Денис Савченко завоевал «бронзу», выступив в весовой категории до 40 кг. Алексей Силантьев в весе до 48 кг был награжден за 2 место. Богдан Бухов в весе до 50 кг занял 1 место. Боксер провел три боя со спортсменами из Гомеля, Барановичей и Орши. Каждый бой заканчивался досрочно победой жителя Городского округа Пушкинский. Кроме того, Богдану вручили приз «Лучший боксер турнира».