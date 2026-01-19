Более 1 500 человек приняли участие в крещенских купаниях в Балашихе

Две купели для традиционных крещенских омовений организовали в Балашихе в праздник Крещения Господня: в селе Новый Милет и на правом берегу реки Пехорки. Всего в купаниях приняли участие 1 660 человек. 2 627 человек посетили локации с освященными купелями.

Окунуться в освященную воду купели, расположенной у храма Святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет можно до 16:00 19 января. Окунуться в купели на правом берегу реки Пехорки рядом с водно-спасательной станцией на Солнечной улице можно будет до 18:00 19 января.



В местах проведения крещенских купаний организовано усиленное дежурство спасателей, сотрудников МВД и скорой медицинской помощи. Также к обеспечению порядка и безопасности привлечены народная дружина и представители общественных организаций.



Праздничные богослужения, посвященные Крещению Господню, прошли во всех храмах Балашихи.