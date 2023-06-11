Более 10 млрд рублей составляет сумма ущерба соцучреждениям в Херсонской области из-за затопления

По словам председателя правительства Херсонской области, сумма ущерба школам, детсадам и объектам здравоохранения в Херсонской области после прорыва плотины из-за обстрела украинской армии на Каховской ГЭС составляет свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».