Более 10 млрд рублей составляет сумма ущерба соцучреждениям в Херсонской области из-за затопления
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
По словам председателя правительства Херсонской области, сумма ущерба школам, детсадам и объектам здравоохранения в Херсонской области после прорыва плотины из-за обстрела украинской армии на Каховской ГЭС составляет свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».
Он уточнил, что ущерб объектам образования составляет более пяти миллиардов, как и объектам здравоохранения.
Алексеенко отметил, что общая протяженность затопленных дорог – 160 километров.