Более 10 семей переселили из аварийного жилья в одном из поселков Марий Эл
Фото: [©РИА Новости]
В поселке Куженер Республики Марий Эл более 10 семей отмечают новоселье. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Уточняется, что ими стали жители аварийных домов, которые получили новые квартиры в рамках реализации нацпроекта.
Отмечается, что также обладателями жилплощади стали 11 воспитанников детдомов.
Подчеркивается, что до конца текущего года в Марий Эл достроят еще семь многоэтажных домов. Более 160 квартир получат около 500 жителей аварийных домов.