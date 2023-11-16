Более 10 семей переселили из аварийного жилья в одном из поселков Марий Эл

В поселке Куженер Республики Марий Эл более 10 семей отмечают новоселье. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Уточняется, что ими стали жители аварийных домов, которые получили новые квартиры в рамках реализации нацпроекта.

Отмечается, что также обладателями жилплощади стали 11 воспитанников детдомов.

Подчеркивается, что до конца текущего года в Марий Эл достроят еще семь многоэтажных домов. Более 160 квартир получат около 500 жителей аварийных домов.