Более 10 тысяч нарушений зафиксировали в Подмосковье автомобили с системой ИИ в июне

Шесть мобильных комплексов с системой искусственного интеллекта Подмосковья выявили порядка десяти тысяч дефектов в сфере благоустройства в июне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Отмечается, что искусственный интеллект оперативно выявляет наличие мусора на территории, вандальные надписи на фасадах зданий и ограждений, перебои в работе уличного освещения и навалы мусора на контейнерных площадках.

Примечательно, что большая часть дефектов в сфере благоустройства была связана с несвоевременной уборкой территорий и навалами мусора в городских округах Истра, Солнечногорск, Одинцово, Раменское и Егорьевск.