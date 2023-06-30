Более 100 человек было задержано во Франции из-за беспорядков после гибели подростка

Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные протестом после инцидента, в котором подросток был застрелен полицейским. Подавить протест пытаются силовики и спецназ.

176 человек уже находятся под арестом. Об этом сообщил глава французского МВД в своих соц. сетях.

В нескольких городах планируется мобилизация спецназа. Об этом заявили в полиции столицы.

В ходе беспорядков, один полицейский участок забросали коктейлями Молотова. Продолжаются стычки с хранителями правопорядка.

В Париже был разграблен магазин спортивной одежды, после чего граждане вступили в драку с полицией. Было задержано 14 человек.

В других городах жители протаранили автомобилем магазин, напали на автобус с туристами, разбили библиотеку и подожгли несколько мусорных баков.

Застреленный хранителем правопорядка подросток был остановлен за рулем автомобиля. Виновный был взят под стражу.

По всей стране пострадало 24 полицейских и было подожжено несколько десятков машин.