Более 100 спортсменов Подмосковья посетили Волоколамск для участия в лыжном забеге

Волоколамский городской округ посетили более 100 спортсменов из Подмосковья, которые приняли участие в большом ежегодном лыжном забеге.

Мероприятие состоялись на автодроме «Moscow Raceway» под Волоколамском. Лыжный забег превратился в добрую традицию. Каждый год соревнования проходит в конце декабря. В мероприятии принимают участие все желающие горожане, которые ведут активный образ жизни.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Соревнования посетили опытные спортсмены и любители лыжного спорта из разных городов Подмосковья. Самому маленькому участнику — семь лет. Почетным гостем мероприятия стал первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.

Сергей Александрович высказал мнение, что подобные мероприятия оказывают положительное влияние на людей разной возрастной категории. Спорт тренирует выносливость школьников и укрепляет здоровье старшего поколения.

Фото: [ пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

По итогам соревнований определили победителей. На официальном сайте администрации Волоколамского округа опубликованы их имена. Победители и призеры получили памятные призы, подготовленные партнерами автодрома и организаторами.