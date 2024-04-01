Более 11 тысяч медиков получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье

Более 11 тысяч медработников получают компенсацию за аренду жилья в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Размер компенсации составляет 20 тысяч рублей. Оформить ее могут медики 35 специальностей, у которых нет собственного жилья на территории региона. Мера поддержки оказывается раз в месяц.

В 2024 году в Подмосковье начала действовать еще одна мера поддержки медиков — теперь супружеские пары врачей, участвующих в программе, могут получить компенсацию на аренду жилья в размере 30 тысяч рублей. Сейчас выплату получают 63 пары.

«Важно, что стать участниками программы могут как действующие, так и новые сотрудники», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Наибольшая доля получателей выплаты приходится на средний медперсонал — это более семи тысяч человек.