Более 1,2 тыс машин томятся в пробке среди ночи с обеих сторон Крымского моста

В оперативном Телеграм-канале, который информирует о ситуации на транспортном переходе, сообщается о том, что на обеих сторонах Крымского моста образовались пробки, в которых стоят более 1200 автомобилей.

В минувшую среду, в 22:45, движение по мосту было остановлено. Ограничения действовали почти три часа, до 1:48 следующего дня. За это время на мосту скопилось большое количество автомобилей с обеих сторон переправы.

«В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту на фоне атаки по Севастополю экстренно перекрыли движение.