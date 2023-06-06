Свыше тысячи детей обрели новые семьи в Подмосковье

В Московской области в этом году обрести новые семьи смогли более 1,2 тысячи ребят, которые остались без попечения родителей, сообщили в областном Минсоцразвития.

«О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей у нас обучают в школе приемных родителей», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В сообщении министерства добавили, что подготовку родителей в регионе обеспечивают 75 специальных школ. В рамках обучения им дают базовые знания в области психологии, педагогики, а также медицины. Кроме того, родители получают юридические рекомендации о защите прав и интересов детей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.