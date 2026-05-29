Более 1200 жителей Черноголовки проголосовали за благоустройство города

В наукограде Черноголовка продолжается Всероссийское голосование, посвященное выбору общественных пространств для последующего благоустройства.

Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» — составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Свой голос за преображение родного города уже отдали более 1,2 тыс. местных жителей.

Принять участие в голосовании имеет право любой гражданин России, достигший 14 лет. Сделать это можно на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Достаточно зайти на сайт, выбрать свой регион и отметить понравившуюся территорию.

Жителям Черноголовки предстоит определить победителя среди четырех локаций:

• участок на улице Центральной (промежуток между домами 4а и 4в);

• Центральная улица, а именно Яблоневая аллея;

• зона у Воскресенского храма (Центральная улица, дом 3);

• Институтский проспект.

В 2025 году черноголовцы уже участвовали в аналогичном голосовании. Тогда жители выбрали для благоустройства площадь у поликлиники. За этот объект свои голоса отдали 1,7 тыс. человек.