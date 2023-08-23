Более 14 тыс. жителей Нижнего Новгорода заключили соцконтракт по получению помощи в трудной жизненной ситуации
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Свыше 14 тыс. человек заключили соцконтракт по получению помощи в сложной жизненной ситуации в Нижегородской области в течение трех лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу регионального Минсоцполитики Игоря Седых.
Отмечается, что его могут заключить семьи с детьми-инвалидами, семьи мобилизованных и самозанятые, которые были вынуждены приостановить деятельность в связи с введением в регионе режима повышенной готовности.
Добавляется, что реализация социального контракта подразумевает ежемесячную выплату в размере 14,7 тыс. рублей.