Более 140 тыс. обращений поступило в общественные приемные «Единой России» в Подмосковье за 5 лет

Общественным приемным «Единой России» исполняется 18 лет. В Подмосковье за 5 лет в приемные регионального отделения партии поступило более 140 тыс. обращений.

Благодаря совместной работе депутатов, профильных ведомств, общественных организаций большая часть вопросов решается положительно. Кроме того, обращения жителей могут стать основой для законодательных изменений.

К примеру, по обращению многодетной матери из Люберец к секретарю подмосковного отделения «Единой России», председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову в регионе расширили категории получателей выплаты на школьную форму.

В результате обращения врача из Электростали к депутату Госдумы Геннадию Панину внесли изменения в законопроект «Об образовании». Медик поднял проблему прохождения практики студентами при изучении профильных дисциплин.

В Жуковском благодаря вмешательству депутата Госдумы Аллы Поляковой сохранили жизненно важную терапию для 11‑летней девочки с тяжелым хроническим заболеванием. В Ступино при содействии депутата Госдумы Александра Когана больница получила оборудование для лапароскопии. В Красногорске по просьбе жителей депутат Госдумы Сергей Колунов организовал новый маршрутный транспорт от Путилково.

По инициативе Аллы Поляковой весной 2023 года также открылся центр поддержки участников СВО и членов их семей ZOV. В Богородском округе дочери участника СВО помогли решить вопрос несвоевременной выплаты компенсации к стипендии.

Сейчас в общественных приемных «Единой России» продолжается сбор инициатив в новую народную программу. Жители Подмосковья подали уже более 200 тыс. наказов. Свои предложения можно направить также через сайт естьрезультат.рф и по телефону 8 (800) 200-89-50.