«Меня подменили на сцене»: Катя Лель уверена, что у нее появился двойник

Известная российская певица Катя Лель сделала неожиданное заявление. В беседе с НСН она сообщила , что в шоу-бизнесе появился ее двойник, который выступает под ее же именем.

Артистка призналась, что удивлена тем, что зрители не замечают подмены. Лель подчеркнула, что сама она сразу отличает живой звук от записи, и уверена, что любой профессионал тоже заметит разницу.

«Меня очень удивляет, что люди не видят, живой звук или нет, не считывают энергию. Я сразу такое замечаю», — сказала певица.

Вспоминая похожие случаи, Лель рассказала историю о встрече с двойником одного из своих друзей. Сходство было настолько поразительным, что она едва не приняла незнакомца за приятеля.

Кроме того, Катя высказалась на тему нарастающих страхов в обществе. Она считает, что многие фобии навязываются извне и используются для управления человеческой энергией.

«Искусственные страхи мешают нам жить полной жизнью», — отметила певица.

Однако сама она старается не поддаваться тревожности и сохранять внутреннее равновесие. Лель уверена, что открытость миру и добро помогают избавиться от страхов.

Ранее певица Катя Лель рассказала о несчастном случае, произошедшем с ней прямо на съемках.