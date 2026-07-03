Детективы и классика: топ аудиокниг для летних поездок составили жители Подмосковья

Жители Московской области все чаще меняют бумажные книги в чемоданах на аудиоверсии в смартфонах. Совместное исследование «Авито Путешествий» и книжного сервиса «КИОН Строки», как передает REGIONS , показало, что 26% подмосковных туристов планируют слушать литературу в дороге.

Аналитики выяснили, что более половины опрошенных россиян (55%) запланировали поездки на лето, и каждый второй из них намерен слушать аудиокниги в пути. Среди жителей Москвы и области этот показатель составляет 26%.

Литературные предпочтения подмосковной публики почти не отличаются от общероссийских. Детективы и триллеры выбирает 31% слушателей, классическую литературу — 24%, фантастику — 23%.

Самым комфортным местом для аудиочтения оказался поезд — такой вариант назвали идеальным 20% путешественников. Активнее всего аудиоформат осваивает молодежь: в группе 18–24 лет книги слушают 24% респондентов, а среди 25–34-летних — 22%.

Абсолютным бестселлером этого лета стал готический роман «Грозовой перевал» — его загрузили 9% российских туристов. Примечательно, что женщины выбирали эту драму заметно чаще мужчин (11% против 7%). В топ-5 также вошли «Дюна» Фрэнка Герберта, книга о Викторе Цое Дениса Бояринова, «Граф Аверин. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича и «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

Самым популярным направлением для отпуска остается Краснодарский край — туда отправляются 24% путешественников.

Переход на цифровой контент дает не только удобство, но и экономию. Покупка пяти бумажных бестселлеров обойдется в ₽3500–4500, а их вес (около двух килограммов) может добавить ₽2000–4000 за перевес в самолете. Семейная подписка на книжный сервис стоит около ₽399 в месяц и открывает доступ к тысячам аудиоверсий. Итого экономные жители региона сохраняют до ₽7000, которые можно потратить на курортные удовольствия.