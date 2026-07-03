Как мощные июльские вспышки на Солнце влияют на работу интернета и техники

Мощная июльская солнечная вспышка взволновала жителей Подмосковья — в соцсетях появились тревожные сообщения о возможных сбоях в работе смартфонов, интернета и даже поломках бытовой техники. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Сергей Богачев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» развеял главные страхи и объяснил, кому на самом деле угрожают магнитные бури.

Слухи о том, что солнечные вспышки могут вывести из строя телефоны и компьютеры, появились после того, как ученые зафиксировали активную область 4478 — вторую по размеру за последнее десятилетие. Однако, по словам Богачева, паника совершенно необоснованна.

«Если ваш телефон лежит на столе и не включен в сеть — ему ничего не будет. Даже если он включен в сеть, скорее всего, тоже ничего не произойдет», — заверил эксперт.

Что действительно страдает от магнитных бурь

Богачев пояснил, что уязвимы совсем другие объекты.

«В первую очередь страдают спутники и все, что с ними связано. На Земле главные объекты, подверженные воздействию, — это электросети. В них возникают избыточные токи и повышенное напряжение», — объяснил руководитель лаборатории.

Однако это не означает, что жители Подмосковья останутся без света или связи. Проблемы могут возникнуть у энергосистем и операторов связи, но они готовятся к таким событиям заранее и принимают меры защиты.

Безопасны ли смартфоны и бытовая техника

Для рядового пользователя риски от солнечных вспышек стремятся к нулю. Телефоны, планшеты, ноутбуки и другая техника защищены от подобных воздействий — для этого производители предусматривают встроенные системы защиты от перепадов напряжения.

«Риски для мобильных устройств чисто теоретические», — отметил Богачев.

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