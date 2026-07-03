«Плакала надежда» — для слез, «Шадэ» — для костра: какую музыку слушают россияне на даче?

Дачный сезон в самом разгаре, и многие россияне уже поехали на свои участки. Вместе с этим встает извечный вопрос: нужна ли музыка на даче и как она влияет на атмосферу? Согласно свежему исследованию «VK Музыки» и Mindflow, на которое ссылается Super, подавляющее большинство — 77% — считают, что без музыки жизнь за городом становится менее уютной и атмосферной.

Люди отмечают, что музыка помогает настроиться на отдых, расслабиться после рабочей недели и даже сделать шашлык вкуснее — так считают 28% респондентов.

Каких исполнителей предпочитают слушать на даче? В топе оказались Баста (Василий Вакуленко), Icegergert (Георгий Гергерт), Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев), Macan (Андрей Косолапов), Гуф (Алексей Долматов) и Jakone (Адам Байталов). Эти артисты звучат на участках по всей стране.

Фото: [ Баста (Василий Вакуленко)/соцсети ]

Под каждое настроение у россиян есть свой трек. Для тех, кто хочет погрустить о прошлых отношениях, подходит песня «Плакала надежда» в исполнении Jakone, Kiliana (Лианы Геворкян) и Любови Успенской. Для размышлений о рабочих неудачах — «Феникс» от певицы Bearwolf (Валерии Василевской). А для романтических вечеров у костра — «Шадэ» от By Индия (Виктора Вавилова), Xcho (Хачо Дунамалян) и МОТа (Матвея Мельникова).

Фото: [ Jakone (Адам Байталов)/соцсети ]

Интересно, что 21% опрошенных используют музыку, чтобы пережить пробки по дороге на дачу и обратно. А 19% опрошенных считают, что музыка — это синоним отдыха, даже когда занимаешься повседневными делами на участке.

Фото: [ Miyagi & Эндшпиль (Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев)/соцсети ]

Похоже, что для многих дачников хороший плейлист стал таким же важным атрибутом лета, как мангал и шезлонг.

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