Станет ли арабский обязательным в школах: в Подмосковье пояснили детали нововведения

С нового учебного года в российских школах появится возможность изучать арабский язык как второй иностранный. Для Подмосковья это не новость: регион уже два года развивает это направление на базе Гимназии имени Примакова в Одинцове, где действует образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак. Однако обязательным новый предмет не станет. Как узнала редакция REGIONS , его введение зависит от интереса учеников и наличия квалифицированных педагогов.

Министерство просвещения РФ утвердило программу изучения арабского языка в школах 19 июня 2026 года. Решение принято на встрече главы ведомства Сергея Кравцова с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири.

В региональном Минобразования пояснили, что арабский не станет обязательным предметом. Решение о его введении каждая школа принимает самостоятельно, исходя из спроса родителей и учеников, а также наличия ресурсов. На первом этапе вероятны факультативы и кружки — такой формат позволит проверить интерес и подготовить кадровую базу. Конкретных планов по количеству школ, где запустят программу, в федеральном проекте нет.

Главный вызов — нехватка педагогов. Учителей арабского языка в Подмосковье пока немного, однако спрос постепенно растет. Об этом говорит интерес школьников к международным олимпиадам и появление объявлений о репетиторах — особенно в Ногинске и Одинцове.

Для Московской области арабский язык — часть более широких отношений с ОАЭ. Сотрудничество развивается в культуре, промышленности, инвестициях и ядерной медицине. При участии фондов Mubadala и Российского фонда прямых инвестиций в Подольске и Балашихе создали два онкорадиологических центра. Из Подмосковья в Эмираты поставляют мясо, консервы, чай и джемы — на долю ОАЭ приходится 0,5% агроэкспорта региона.

Сегодня в подмосковных школах изучают более десяти языков. Лидер — английский, который в 2026 году сдавали 7825 выпускников. Немецкий выбрали 25 человек, китайский — 23, французский — 11, испанский — 10. Также растет интерес к японскому и итальянскому. Теперь к этому списку может присоединиться арабский — не как экзотика, а как инструмент будущих международных контактов.