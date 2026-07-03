Иванова показала редкое фото 14-летней дочери

Звезда фильма «Август. Восьмого» Светлана Иванова редко балует поклонников семейными кадрами. Но на этот раз она сделала исключение, пишет Super. В своем личном блоге она опубликовала фотографию со старшей дочерью.

Снимок был сделан во время прогулки на теплоходе. 14-летняя девочка выглядит счастливой: на ее лице сияет улыбка, а на лбу красуется черная звездочка, нарисованная, видимо, для настроения.

У 40-летней Ивановой двое детей. Обе дочери родились в браке с известным режиссером Джаником Файзиевым. Их роман начался как раз на съемках фильма «Август. Восьмого». Однако широкой публике об этих отношениях стало известно только спустя четыре года.

Стоит отметить, что в то время Файзиев был женат на Лине Эспли и у них уже были дети. Это обстоятельство делало их связь особенно сложной. Иванова признавалась, что переживала за возлюбленного и его близких из-за постоянного внимания прессы и обсуждений.

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