«Мне было страшно выходить на сцену»: Кудрявцева боится сравнений с Гурченко после спектакля «Любовь и голуби»

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые вышла на театральную сцену в роли «разлучницы» Раисы Захаровны в спектакле «Любовь и голуби», сообщает Teleprogramma.org. Ведущая призналась, что ей было очень страшно из-за неизбежного сравнения с легендарной актрисой Людмилой Гурченко, которая сыграла эту роль в фильме Владимира Меньшова.

Кудрявцева с самого начала решила не копировать великую актрису и не пытаться ее переиграть. Она отметила, что пыталась самостоятельно войти в образ Раисы в рамках театральной постановки.

«Никто не собирался „копировать“ великую Гурченко, и было бы глупо вообще с ней сравнивать. Хотя, конечно, после фильма, видимо, это и происходит», — сказала Лера.

Толчком к этому смелому шагу стало предложение режиссера Василия Мищенко. Он увидел в Кудрявцевой потенциал и убедил ее выйти на сцену, несмотря на страх. Она призналась, что ее актерский диплом долгие годы лежал без дела, и она почти забыла о своей профессии. Но вызов режиссера стал для нее возможностью вспомнить молодость и попробовать себя в новом амплуа.

Одним из самых обсуждаемых моментов спектакля стала замена знаменитой фразы. Вместо культового «Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет» в постановке звучит «Нет в мире совершенства». Кудрявцева объяснила, что это не ее прихоть, а особенность первоисточника.

Пьеса Владимира Гуркина была написана в 1981 году, а фильм вышел в 1984-м. В кинокартине многие реплики были изменены и придуманы заново, тогда как спектакль максимально приближен к изначальному тексту пьесы.

Зрители уже оценили смелость Кудрявцевой. Многие отметили, что ее Раиса Захаровна получилась живой и современной, хотя и сильно отличается от хрестоматийного образа. Сама Лера признается, что выходить на сцену ей по-прежнему страшно, но она получает огромное удовольствие от этой работы.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева сделала заявление о расставании с мужем.