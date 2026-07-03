Туристы раскрыли формулу идеального бронирования отеля для отпуска в 2026 году

Современные путешественники принимают решение о бронировании жилья за считанные секунды, пролистывая ленту смартфона. Совместное исследование «ВКонтакте» и «Авито Путешествия», результаты которого передали REGIONS , показало: главными ориентирами для россиян стали качественные фотографии, живые видео и честные отзывы. При этом реальный опыт друзей оказался убедительнее идеальных картинок от блогеров.

Аналитики выяснили, что визуальное представление будущей поездки формируется у 46% респондентов благодаря фотографиям мест отдыха. При этом наибольшую мотивацию отправиться в новое путешествие вызывают реальные отзывы (37%), красивые снимки природы или города (36%) и рассказы друзей (32%). Среди молодежи 18–24 лет каждый третий прямо признает влияние соцсетей на выбор маршрута.

Максимальное доверие вызывают публикации друзей и знакомых — за них проголосовали 59% опрошенных. В группе 25–34 лет этот показатель достигает 70%, а на посты путешественников с реальным опытом ориентируются 53%. К блогерам отношение разное: небольшие авторы вызывают отклик у молодежи 18–24 лет, тогда как респонденты младше 18 чаще следуют за крупными инфлюенсерами и знаменитостями.

Визуал определяет все при выборе жилья. Для 78% респондентов (и 84% среди женщин) важны красивые фото объекта и уютная атмосфера. Более трети опрошенных сохраняли варианты или начинали их рассматривать именно из-за привлекательной картинки. При этом 51% туристов после просмотра тревел-контента начинают планировать поездки по России, а каждый третий обращает внимание на туризм внутри своего региона.

Интерес к путешествиям подтверждает и статистика соцсетей: тренд #открываюмир набрал более 1 млрд просмотров, также востребованы #явмузее и #родныепросторы. Самыми популярными форматами отдыха остаются поездки на природу (53%), пляжный отдых (41%) и короткие вояжи на выходные (39%).

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