Более 160 заявок поступило из Подмосковья на Всероссийский конкурс школьных музеев

Подмосковье подало 162 заявки на Всероссийский конкурс школьных музеев Общества «Знание» и вошло в число лидеров заявочной кампании. Конкурс организован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ.

Всего на конкурс поступило более 4,6 тыс. заявок со всей страны. Подмосковье занимает второе место по России и первое в ЦФО. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества» и «Лучшая историческая экспозиция».

В числе участников — музей Лицея №1 им. А. Блока в Солнечногорске. Экспозиция посвящена жизни и творчеству поэта. В нем установлен первый в стране памятник Блоку, представлены предметы быта его эпохи, коллекция гравюр с изображением Шахматова и большой архив фотографий и книг с автографами известных поэтов и писателей.

Школьный музей «Чернобыль» школы №2 имени Н.А. Тимофеева в Бронницах посвящен ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Там можно увидеть технические приборы для обнаружения радиоактивного заражения, предметы гражданской обороны, фотографии.

В школьном музее «Свет и звук» школы №10 Реутова представлено более 1 тыс. экспонатов, большая часть которых — фотоаппараты и объективы. Среди уникальных экземпляров — фотоаппарат из довоенной Германии и первый советский массовый фотоаппарат 1930-х «Фотокор-1».

Все участники конкурса получат методическую и экспертную поддержку. Для них разработают методические материалы по подготовке школьников-экскурсоводов и проведению экскурсий. Также конкурсантов ждут онлайн-встречи с наставниками.