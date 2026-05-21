Не уволят, а заставят учиться: в Подмосковье сотрудники нашли способ экономить время на работе

Сотрудники в Московской области нашли способ освободить себе почти полдня. Нейросети экономят пользователям в среднем около трех рабочих часов ежедневно, а каждый пятый отрывает на рутину на четыре часа меньше. Спрос на специалистов с ИИ-компетенциями в регионе за месяц взлетел на 38%, а их зарплатные ожидания достигли 66,2 тысячи рублей.

Искусственный интеллект перестал быть футуристической игрушкой и превратился в инструмент номер один для тех, кто хочет работать меньше, а успевать больше. Аналитики «Авито Работы», как передает

REGIONS, зафиксировали в Московской области настоящий бум: в марте 2026 года число резюме с упоминанием навыков работы с ИИ выросло на 38%. Кандидаты, вооруженные нейросетями, в среднем просят 66,2 тысячи рублей в месяц.

Сколько часов крадут нейросети

Согласно опросу платформы, магия искусственного интеллекта высвобождает сотрудникам внушительный кусок рабочего дня:

20% респондентов (каждый пятый) экономят более 4 часов в день

Около 30% — от 2 до 4 часов

Еще 29% — от 1 до 2 часов

Освободившееся время работники направляют на более сложные задачи, развитие проектов и повышение качества труда. Рутина перестает быть пожирателем жизни.

Где ИИ-навыки нужнее всего

По России в целом лидирует сфера маркетинга, рекламы и PR. За месяц количество специалистов, упоминающих в резюме нейросети, выросло здесь на 30%. Закономерность простая: контент, аналитика аудитории и автоматизация рекламных кампаний — это фронт работ, где ИИ чувствует себя как рыба в воде.

Но настоящий рекордсмен — административная работа. Там количество резюме с ИИ-компетенциями подскочило сразу на 63%. Кандидаты все чаще указывают опыт использования цифровых помощников для работы с документами, планирования задач, подготовки отчетности и организации внутренних процессов.

Почему все учатся дружить с роботами

На «Авито Работе» отмечают устойчивый тренд: соискатели активно адаптируются к изменениям на рынке труда. Навыки работы с ИИ стали инструментом повышения конкурентоспособности. Нейросети помогают оптимизировать все подряд: от подготовки материалов до анализа данных и общения с клиентами.

Мораль проста: сотрудник, который освоил искусственный интеллект, тратит меньше времени на скучную механику и больше — на интересные задачи. Рынок труда это замечает и готов платить.

