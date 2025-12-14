Более 20 населенных пунктов остались без света из-за ветра в Дагестане
В Дагестане жители более 20 населенных пунктов остались без света
Фото: [Вышка линии электропередач/Медиасток.рф]
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без электроснабжения вечером в субботу, 13 декабря. Об этом сообщили на сайте ГУМЧС России по республике. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электричества.
Республиканские экстренные службы сообщили, что для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры задействовано не менее семи бригад местных электросетей.
"Зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения… В зону отключения попадает 21 населенный пункт в семи муниципальных районах: Буйнакский, Новолакский, Кизлярский, Хасавюртовский, Сулейман-Стальский, Каякентский, Сергокалинскмй… ", - говорится в сообщении.
Причиной аварийных отключений стали обрывы и замыкания на линиях связи, вызванные сильным ветром, уточнили в республиканском управлении МЧС.
