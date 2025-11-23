Харьков столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении

Второй по величине город Украины, Харьков, в четверг вечером погрузился в темноту из-за масштабных сбоев в работе энергосистемы. Как сообщило издание «Страна.ua», проблемы с электричеством зафиксированы одновременно в нескольких районах мегаполиса.

По данным издания, в большинстве районов города наблюдается так называемое «мигание» света – кратковременные пропадания и последующие возобновления подачи электроэнергии. Критичность ситуации подчеркивается сообщениями местных пабликов в социальных сетях о полной остановке работы Харьковского метрополитена, что является одним из ключевых признаков серьезных аварий в энергосети.

Опубликованные видеокадры наглядно демонстрируют масштаб происходящего: центральные районы города, обычно освещенные огнями, оказались погружены в темноту. Источниками света в отдельных зонах остаются лишь автономные уличные фонари.

Эти события происходят на фоне тревожных сообщений из других регионов Украины. Ранее украинские СМИ в четвертый раз за сутки сообщили о взрывах в Херсоне. Кроме того, утром в Одесской области были зафиксированы возгорания на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по официальным данным, были оперативно ликвидированы экстренными службами.

