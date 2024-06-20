Более 20% составляет строительная готовность школы в селе Лайково в Одинцовском городском округе

Свыше 20% составляет общая строительная готовность новой школы на 1,1 тыс. мест в селе Лайково Одинцовского городского округа, на данный момент на объекте ведутся работы по возведению монолитных конструкций и вертикальной планировке спортивного ядра. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что подрядчик уже начал работы по кирпичной кладке наружных и внутренних стен. Застройщиком школы является группа «Самолет-Лайково».

По словам главы муниципалитета Андрея Иванова, ключевыми задачами на этот год в плане строительства образовательного учреждения являются полное выполнение контура здания, а также пуск по временной схеме отопления для начала отделочных работ и наращивания темпа.

Он подчеркнул, что все работы по строительству данного объекта совпадают с графиком.

Также глава дал поручение сократить сроки строительства для сдачи объекта в эксплуатацию к 1 сентября следующего года. Здание будет выполнено по самым последним требованиям проектирования, в классах будут большие окна, в школе предусмотрены многофункциональный актовый и спортивный залы, современное оборудование.

В руководстве проекта отметили, что после окончания монолитных работ застройщик начнет установку инженерного оборудования, ИТП, вентиляционных камер и насосных станций. Школа станет частью большого образовательного комплекса на четыре тысячи учащихся.