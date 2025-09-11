Более 20 вопросов администрация округа Шатура приняла от жителей села Кривандино

Мероприятие состоялось в местном Доме культуры, предоставив жителям возможность напрямую взаимодействовать с главой округа, его заместителями, руководителями подведомственных организаций, представителями управляющей компании, больницы и отдела социальной защиты населения. Также была организована консультация нотариальной помощи.

Докладывая о проделанной работе, заместитель главы, Сергей Пигуль, рассказал о реализованных проектах по улучшению инфраструктуры в Кривандино. В частности, на улице Советской, в доме 20, квартира 3, были восстановлены печные трубы. Фасад здания по адресу Октябрьская улица, дом 3, получил свежую отделку: был оштукатурен и покрашен. На Центральной улице, дом 36, квартира 8, заменили поврежденный шифер, а также провели работы по ремонту кровли и входных групп. Аналогичные мероприятия были проведены на Октябрьской улице, домах 5 и 1, охватывая несколько подъездов.

Мария Четверткова, начальник Окружного управления социального развития № 9, рассказала о программах поддержки различных категорий граждан, подчеркнув доступность информации на региональном портале Госуслуг.

Большинство вопросов, озвученных жителями, касались состояния окружающей среды и инфраструктуры. Нина Андреевна Ф. обратила внимание на плохое качество дорожного покрытия на улице Песчаной, а также на отсутствие освещения в этом районе. По результатам обратной связи, дорожной службе поручено провести профилирование дороги, а начальнику отдела благоустройства - рассмотреть возможность установки уличных фонарей.

В ответ на обращение Надежды Ивановны Д., было дано указание о нанесении выравнивающего слоя щебня на участки улиц Садовой, Сосновской и Кирова.