Более 200 коллективных средств размещения готовы принять туристов в Рязанской области

Индустрия гостеприимства Рязанской области предлагает к услугам путешественников свыше 200 различных коллективных средств размещения. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Уточняется, что среди них свыше 150 гостиниц, более 35 баз отдыха и 11 санаториев.

Отмечается, что за весь 2022 год их гостями стали около 520 тыс. гостей, а за первое полугодие текущего года турпоток увеличился более чем в полтора раза.

Добавляется, что около 90 коллективных средств размещения расположены в областном центре.