Более 200 литров меда передал житель Волоколамского округа в зону СВО

С начала спецоперации пчеловод из Волоколамского округа передал в зону СВО для военнослужащих РФ более 200 литров меда.

Центр сбора гуманитарной помощи «Подвиг» стал точкой притяжения жителей, которые хотят сделать приятное для военнослужащих России оказанной помощью. Неравнодушные горожане обращаются в центр ежедневно. Продукты питания, лекарственные препараты, одежда собственного пошива — каждый приносит посильную помощь.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа ]

Так, 68-летний пчеловод из деревни Зобово Михаил Степанов на регулярной основе передает военнослужащим РФ мед. С начала специальной военной операции он отправил более 200 литров натурального продукта. Также он приносит в пункт сбора «Подвиг» соты, воск для окопных свечей, домашние яйца и сухофрукты. Пчеловодством пенсионер занимается более 30 лет.

«Я сам хотел пойти туда добровольцем, но не взяли из-за возраста. Тогда я решил поддерживать ребят, чем могу. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Особенно сейчас, зимой, когда сезон простудных заболеваний, мед поможет не болеть. Бывали случаи, когда ребята возвращали мне тару со словами благодарности. Значит, все это не зря», — говорит Михаил Тимофеевич.

Гражданам, которые желают поступить на военную службу по контракту, рекомендовано обращаться в военный комиссариат Волоколамского городского округа, городских округов Лотошино и Шаховская по адресу: г. Волоколамск, ул. Советская, д. 4.

В телефонном режиме можно получить подробную информацию об условиях поступления, требованиях к кандидатам, денежных выплатах и мерах государственной поддержки. Номера для связи: 8-495-990-77-77 и 8(496)362-20-82. Кроме того, детальная информация размещена на сайте.