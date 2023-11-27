Более 25 тысяч человек приняли участие в мероприятиях МСЭФ России

Более 25 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Молодежного союза экономистов и финансистов РФ. Это студенты, аспиранты, молодые преподаватели и ученые из 85 регионов России, а также Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

Главный итог олимпиад и конкурсов — подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в процессах восстановления и развития народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовности к взаимно полезному постоянному деловому общению и плодотворному сотрудничеству.

В числе участников и победителей олимпиад и конкурсов находятся достойные представители российской талантливой молодежи из Московской области. Победители проявили методический и инновационный подход в своих разработках, активность в общественной жизни, научно-исследовательской, инновационной и практической работе и могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В 2022-2023 году МСЭФ РФ организовал и провел: 23-ю Всероссийскую олимпиаду развития Народного хозяйства России, 20-ю международную олимпиаду по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, 19-й Всероссийский конкурс деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!», 16-й Всероссийский конкурс на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна тобою!» и другие мероприятия.