Более 250 участников, включая руководителей наукоградов, встретились в Дубне

Городской округ Дубна объединил множество почетных гостей в честь Дня наукоградов Московской области. Было организовано крупное мероприятие, в которое включили выставку достижений ключевых предприятий округа и научную конференцию, в ходе которой обсудили множество актуальных вопросов.

Более 20 предприятий Дубны показали свои достижения и продукцию на площадке особой экономической зоны «Дубна». Не обошлось без участия жемчужины города — Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), а также ГосМКБ «Радуга», Центра космической связи «Дубна», НПО «Криптен», Научно-исследовательского института прикладной акустики и других. Двенадцать из участников выставки — резиденты ОЭЗ «Дубна» компании «Промтех-Дубна», «Энкор», «ВестМедГрупп», «Окей Вижен Технологии» и т.д.

Вторая часть мероприятия, приуроченная ко Дню наукоградов, включила в себя масштабную конференцию «Наукограды РФ: задачи современного этапа развития». Участники собрались в Доме международных совещаний ОИЯИ. Модератором обсуждений стал директор дубненского института Григорий Трубников. Зал собрал представителей властей разных уровней, в том числе и федеральных, руководителей наукоградов страны и городов Подмосковья, а также представителей предприятий и образовательных учреждений Москвы и области.

Почетными гостями стали глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, глава Министерства территориальной политики области Юлия Губанова, депутат ГД Федерального Собрания РФ Ирина Роднина, президент Союза развития наукоградов Виктор Сиднев, гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Афанасьев Антон, депутат Мособлдумы Орлов Александр и депутаты совета депутатов округа.

На конференции присутствовали и представители образовательных учреждений, в том числе и Деникин Андрей из Государственного университета «Дубна».

Также были приглашены представители НАУ ВШЭ, Института фундаментальных проблем биологии Российской академии наук («Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук»), Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН, МГИМО МИД и другие. Всего это 20 делегаций наукоградов и близлежащих городов, и более 250 участников.

В актуальной повестке обсуждения — развитие научно-технической деятельности и кадрового потенциала при поддержке предприятий наукоградов. Акцент сделали на расширении возможностей образования в сфере науки и техники, например, возведение научно-образовательных кампусов и центров дополнительного образования. Участники уверены, что схема «школа — вуз — предприятия» помогла бы сделать область изучения привлекательнее, создать прирост высококвалифицированных кадров на рынке труда. В этом помогли бы и тематические мероприятия, создание технопарков, технических и IT-классов.

Также обсудили меры поддержки работников наукоградов, среди которых и предоставление жилплощади. Им важно подавать руку помощи и мотивировать на свершения, ведь именно люди создают будущее России. Их работа в сфере науки, медицины, ОПК, позволяет совершать открытия, наращивать темпы производства, а их разработки способны стать драйвером роста экономики. Активная поддержка наукоградов делает их еще конкурентоспособней, привлекательней для международных партнеров.