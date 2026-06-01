Более 2,7 тыс. человек приняли участие в квесте «Город пЕРемен» в Балашихе

В Балашихе прошел квест «Город пЕРемен» по маршруту Народной программы «Единой России». В мероприятии приняли участие более 2,7 тыс. человек.

Стартовые городки действовали у Ледового дворца в Балашихе и в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный. На старте участникам вручали сувениры, карту и доступ к онлайн-платформе.

Квест стартовал в полдень. Участникам нужно было добраться до определенных городских объектов. Это парки, школы, спортплощадки, дворы, которые созданы или обновлены в рамках Народной программы.

«Это была самая главная цель — наглядно, без презентаций и скучных отчетов в СМИ показать, как динамично развиваются наши города», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Подмосковье Диана Алумянц.

Вместе с участниками по маршруту квеста прошел глава Балашихи Сергей Юров.

«Команды передвигались по всему городу, отвечали на вопросы об истории и о современных объектах — о тех преобразованиях, которые удалось реализовать по народной программе. Было видно, как город кипел», — рассказал он.

Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, также побывавший на площадке, отметил, что именно в рамках подобных мероприятий люди по-настоящему осознают масштаб перемен.

«По итогам такого мероприятия становится ценно то, что все понимают, насколько все изменилось. И это благодаря людям, которые пять лет назад хотели этих изменений, голосовали за них, давали предложения», — подчеркнул он.

Все участники квеста получили сувениры, а победители — памятные подарки. Следующий квест пройдет 6 июня в Королеве.